Município da Batalha destina 414 mil euros na proteção civil e na floresta

Lusa07 Nov, 2017

O Orçamento aprovado para 2018 atribui 414 mil euros para proteção civil e floresta, com destaque para a gestão dos espaços florestais através de ações de silvicultura preventiva em vias municipais (faixas de contenção), com uma verba disponível de 120 mil euros, seguindo-se a beneficiação e a manutenção da rede viária florestal.

Citado na nota de imprensa, o presidente, Paulo Batista Santos, adiantou que, "a exemplo dos anos anteriores, a proteção civil e a floresta continuam a ser uma preocupação da Câmara Municipal, contando dar continuidade a ações de prevenção como o projeto `Prevenir Já`, uma ação inovadora em desenvolvimento no concelho da Batalha e realizada em parceria com a Base de Reserva de Alcaria do GIPS (Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro) da GNR".

O autarca recordou que este projeto "materializa-se numa fiscalização intensiva e completa de todas as áreas inseridas nas faixas secundárias de gestão de combustível e uma estratégia de patrulhamento, assente no policiamento de proximidade e na sensibilização das populações em estreita colaboração com autarquias e comunidades locais, com o objetivo último de prevenção de incêndios florestais".

Nesse âmbito, está também previsto o "apoio à formação em operações de fogo controlado, bem como a aquisição de kits/pontos de água de apoio ao combate de primeira linha, para reforço de meios das juntas de freguesia e a instalar junto das populações".

O orçamento reforçou "fortemente" ainda as rubricas operações de reflorestação e campanhas de sensibilização e vigilância móvel.

"O desafio principal que temos de ganhar para o futuro é o desafio da prevenção, do planeamento e da gestão da floresta, aspetos que não podem continuar subordinados a regras desajustadas, com a manifesta falta de empenho do Estado e o generalizado esquecimento dos privados", acrescentou Paulo Batista Santos.

Os Bombeiros Voluntários da Batalha contarão com o reforço de apoio ao funcionamento e investimento, para além do financiamento da Equipa de Intervenção Permanente, no valor global de 145 mil euros.

Para o presidente do Município da Batalha, "nada poderá ser como antes". "Ao longo das últimas décadas, os investimentos na prevenção dos incêndios florestais foram descurados. Ficou agora claro para todos, com a enorme destruição provocada pelos incêndios neste último verão, que todos somos necessários na prevenção e combate desta calamidade nacional que são os fogos florestais".