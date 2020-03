Município da Guarda encerra serviços de atendimento ao público

O município da Guarda refere em comunicado que reforça as medidas de prevenção, encerrando serviços de atendimento ao público, "evitando assim o contacto presencial e amenizando o perigo de contágio pelo novo coronavírus".

Segundo a autarquia presidida por Carlos Chaves Monteiro, estão encerrados a Câmara Municipal da Guarda, o edifício de São Vicente, o Balcão Único (deifício Paços do Concelho, São Vicente e São Miguel), o Gabinete de Apoio ao Emigrante, o Gabinete de Apoio ao Munícipe, o atendimento pelo Serviço de Urbanismo, o Serviço Intervenção Social e Educação e a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

A medida também levou ao encerramento dos serviços de atendimento ao público do Teatro Municipal da Guarda, da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, do Museu da Guarda, do `Welcome Center` (Posto de Turismo), do Museu dos Meios, das Piscinas Municipais, dos Pavilhões Desportivos (São Miguel e INATEL), do Estádio Municipal, do Campo do Zambito, do Parque de Campismo, da Rede Municipal de Centros de Atividades de Tempos Livres e Atividades de Animação e Apoio à Família e do Canil Municipal.

O município da Guarda esclarece que, contudo, continuará a assegurar os serviços via telefone e `email`.

O comunicado refere ainda que permanecem em funcionamento o Mercado Municipal (com restrição de concentração de até 20 utentes dentro do espaço), o Mercado Municipal de São Miguel, o Centro Coordenador de Transportes e os cemitérios municipais, estando também assegurados os piquetes de água e de saneamento.

"As medidas têm efeito imediato e vigorarão pelo período de tempo que se revelar necessário para assegurar os fins em vista, sendo reavaliadas periodicamente, podendo ser modificadas a todo tempo em função da evolução da situação", remata a nota da autarquia da Guarda.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.000 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde (OMS) a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 134 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados.