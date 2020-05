Município de Ansião cria Plataforma Municipal de Educação

Esta plataforma criada pelo Município de Ansião, no distrito de Leiria, pretende ser mais acessível a toda a comunidade educativa, permitindo consultar informações relativas às candidaturas à Ação Social Escolar ou efetuar inscrição nas Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), da educação pré-escolar, e nas Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), do 1.º ciclo do ensino básico, refere uma nota de imprensa.

Através deste sistema é também possível efetuar a requisição de transporte escolar, do pré-escolar ao ensino secundário, e aceder gratuitamente a conteúdos educativos digitais dirigidos ao pré-escolar e ao 1.º ciclo no âmbito do ensino a distância.

No âmbito das suas competências na área da educação, o município assegura e financia as AAAF e as AEC.

A conceção destas atividades tem por base os interesses das crianças/alunos e as necessidades das suas famílias, pelo que, face à suspensão das atividades letivas presenciais, a autarquia tem reunido todos os esforços no sentido de assegurar a sua continuidade até ao final do ano letivo.

A autarquia informou que as AAAF têm continuado a ser desenvolvidas pela empresa contratada pelo município no início do ano letivo e, nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto, tal como no mês de março, estas atividades não terão qualquer custo para os agregados familiares, refere a mesma nota de imprensa.

As AEC continuam a ser dinamizadas pelos professores que trabalharam com os alunos ao longo do ano letivo, assim como o trabalho desenvolvido pelas técnicas municipais de Psicologia e Terapia da Fala, que pretendem "não quebrar o elo de ligação com as crianças e alunos".

"Prosseguindo com os princípios de uma educação ativa e inclusiva, e reconhecendo a importância de uma estreita e permanente ligação entre todos os agentes educativos nesta fase de constantes adaptações a uma nova realidade, entendeu a autarquia serem estas medidas de apoio às famílias com vista à minimização dos impactos do confinamento", refere a mesma nota.