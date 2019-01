Município de Leiria atribuiu meio milhão de euros a IPSS em 2018

Lusa15 Jan, 2019, 12:03 / atualizado em 15 Jan, 2019, 12:03 | País

Numa nota de imprensa, a Câmara de Leiria, liderada por Raul Castro (PS), refere que em 2018 a autarquia atribuiu "diversos tipos de auxílios às entidades e organismos legalmente constituídos, designadamente IPSS ou outras que prossigam fins de interesse municipal", com o objetivo de "promover o desenvolvimento de projetos ou atividades concretas em áreas de interesse municipal, como as de natureza social".

Os apoios, refere a autarquia, têm enquadramento no Pró-Leiria -- Regulamento de Atribuição de Auxílios do Município e contemplaram IPSS que "desenvolvem atividades na área da população sénior, deficiência/reabilitação e infância, destacando-se alguns programas, nomeadamente classes de mobilidade, hipoterapia, apoios para rendas de instalações, projetos de inclusão social, apoios para obras, entre outros".

O Município salienta que tem "promovido a reabilitação de habitações para famílias em situação de vulnerabilidade social", contribuindo para "proporcionar melhores condições de habitabilidade a pessoas que efetivamente não possuem capacidade financeira para melhorar a sua habitação, um trabalho desenvolvido em articulação com as Juntas de Freguesia e as Instituições locais".

"A Câmara Municipal, enquanto promotora do desenvolvimento social concelhio, tem vindo a desenvolver estratégias de atuação no âmbito da prevenção e diminuição de situações de pobreza, bem como prevenir e intervir, em parceria com outras entidades, em todas as formas de exclusão social", lê-se na mesma nota.

É neste âmbito que se insere o Programa de Comparticipação em Medicamentos e o Programa de Comparticipação ao Arrendamento.

"Trata-se de dois programas de apoio direto aos munícipes e que têm tido um forte impacto na vida das pessoas. Através da monitorização regular destes programas, percebemos que efetivamente é possível melhorar a situação socioeconómica de algumas famílias", explicou Ana Valentim, citada na nota.

"Por outro lado, temos tentado ir ao encontro daquilo que são as necessidades diagnosticadas pela rede social, pelo que no ano em curso vamos tentar implementar um projeto na área da infância, nomeadamente de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade na resposta social de Creche", acrescentou a vereadora.