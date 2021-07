Município de Mêda disponibiliza testes gratuitos aos emigrantes

Segundo Anselmo Sousa, a Câmara Municipal de Mêda, no distrito da Guarda, vai "fazer testar", de forma voluntária e gratuita, "todos os emigrantes" que cheguem ao território.

Os testes para despiste da covid-19 permitirão que os emigrantes e os residentes no município fiquem "mais tranquilos" em relação à pandemia de covid-19.

"Logo no início de agosto, a autarquia irá distribuir testes gratuitos para todos os emigrantes que cheguem ao nosso concelho", garante o responsável.

De acordo com Anselmo Sousa, o município de Mêda costuma receber no mês de agosto "muitos emigrantes" que "são sempre bem-vindos", pois "são uma mais-valia".

Para além da realização de testes gratuitos à covid-19, a autarquia vai apostar em campanhas de sensibilização dirigidas aos emigrantes e também aos naturais do concelho que residem em outros pontos do país e que nesta altura do ano se encontram no território em gozo de férias, a apelar para que cumpram as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS).

"Sabemos que é importante as pessoas estarem e conviverem, mas obedecendo sempre às regras da DGS", alerta Anselmo Sousa.

E como o concelho de Mêda, localizado no interior do país, possui uma população bastante envelhecida, o autarca sublinha que "os cuidados devem ser redobrados" para evitar a propagação do vírus causador da pandemia.

