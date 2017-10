Município de Nelas apela para suspensão das doações

Lusa21 Out, 2017, 15:32 | País

"Caros munícipes e amigos do concelho de Nelas: neste momento, os bens doados a este município são já suficientes para suprir as necessidades já identificadas, motivo pelo qual solicitávamos que suspendessem as vossas doações no sentido de que os recursos até agora obtidos possam ser eficazmente aplicados", segundo uma nota de imprensa da autarquia.

Caso seja necessário, a Câmara voltará a recorrer aos "generosos préstimos" dos doadores, que, numa altura com esta, têm feito toda a diferença".

"A todos, um imenso obrigado", declara a autarquia.

As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.

Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões norte e centro.

Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 mortos e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.