Município de Oliveira do Bairro vai buscar refugiados à Roménia

De acordo com este município do distrito de Aveiro, a representação bairradina partiu ao início da manhã, em direção a Vilar Formoso, onde integrou um comboio humanitário com voluntários e camiões cheios de medicamentos e bens de primeira necessidade.

Com passagem e paragem na Hungria, o comboio humanitário deverá chegar quarta-feira à Roménia, depois de uma viagem de 4.300 quilómetros.

"A Sílvia e o sr. Armando são dignos representantes da coragem e da solidariedade de todos os oliveirenses e um motivo de orgulho para o nosso Município", sublinhou a vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Susana Martins, que marcou presença no momento da partida.

Paralelamente, a autarquia oliveirense colaborou numa campanha de recolha de bens de primeira necessidade, promovida pelas paróquias de Oliveira do Bairro e da Palhaça, que seguem no mesmo comboio humanitário, em direção à fronteira da Roménia com a Ucrânia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro destacou também que vai avançar com um conjunto de medidas de apoio aos refugiados ucranianos que venham para o concelho.

De acordo com a vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Lília Ana Águas, estão a ser criadas bolsas de apoio, com a ajuda da sociedade civil do concelho, para "acolher da melhor forma as pessoas que fogem de uma guerra terrível, que tanto sofrimento tem causado".

"Estas bolsas são referentes a acolhimento, com o levantamento da oferta de agregados familiares que queiram receber famílias de refugiados nas suas próprias habitações; a habitação, com informação das ofertas de habitação no concelho, para acolher solidariamente estas famílias; de emprego, realizada junto de empresas do concelho com o apoio da ACIB [Associação Comercial e Industrial da Bairrada]. Prevê também apoio psicológico, através da criação de uma rede de voluntários para prestarem esse tipo de apoio; e a realização de cursos de Português - Língua de Acolhimento para esta população", elencou a autarca.

Segundo o Município de Oliveira do Bairro, todas as pessoas, entidades ou empresas que desejem integrar as bolsas de acolhimento, habitação, emprego ou apoio psicológico devem manifestar esse interesse para o email claim@cm-olb.pt ou através do telefone 234 732 188 (das 09:00 às 17:00).