Município de S. João da Pesqueira avança por sua conta com testes nos lares

"Os testes são integralmente pagos pela Câmara Municipal, uma vez que até à data não obtivemos qualquer resposta da Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN)", justifica a autarquia.

Todos os utentes e funcionários dos lares e centros de dia do concelho realizarão estes testes preventivos.

"Depois de muito trabalho e dificuldades, finalmente conseguimos que esta medida fosse implementada", refere a autarquia, acrescentando que os idosos e os trabalhadores das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) "são uma prioridade e o município não poderia ficar mais tempo à espera da ARSN".

Os testes à covid-19 vão ser realizados na Associação para a Infância e Terceira Idade de Ervedosa do Douro, na Pesqueiramiga, no Centro de Atividades Ocupacionais, no Centro Social e Paroquial de Trevões, no Centro Social e Paroquial de Castanheiro do Sul e no Centro Social de Riodades.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 866 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 43 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 187 mortes, mais 27 do que na véspera (+16,9%), e 8.251 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 808 em relação a terça-feira (+10,9%).

Dos infetados, 726 estão internados, 230 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram.