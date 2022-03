Município de Seia disponível para acolher 20 famílias de refugiados

O presidente do município de Seia, Luciano Ribeiro, "manifestou ao Alto Comissariado para as Migrações a disponibilidade da autarquia em acolher, de imediato, vinte famílias ucranianas, tendo criado para o efeito uma base de alojamentos, composta por edifícios públicos e privados", referiu a autarquia, em comunicado enviado à agência Lusa.

O autarca também destacou a criação, em parceria com o Solar do Mimo (instituição de acolhimento de crianças e jovens em risco com sede no concelho), "de um centro para apoio a crianças e jovens ucranianos".

"Tendo em vista facilitar e agilizar o processo de integração social e a entrada no mercado de trabalho, o município está a elaborar uma bolsa de emprego, mapeando as ofertas das empresas, em articulação com o programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional", acrescentou.

Com o mesmo objetivo, salientou que "o programa existente de ensino de português para estrangeiros, desenvolvido pela autarquia através da Biblioteca Municipal, permitirá aos cidadãos ucranianos o acesso a cursos de português".

O município de Seia, em articulação com as freguesias e outros parceiros locais, está a colaborar na operação de auxílio ao povo ucraniano.

"Após os contactos mantidos pela autarquia com a embaixada ucraniana em Portugal e o Governo, o município irá proceder à doação de `kits` de higiene, primeiros socorros e medicamentos, em complemento às doações de outros materiais feitos pela sociedade civil", lê-se.

A iniciativa engloba a cedência de espaços para entrega e armazenamento de donativos, "de forma concertada com as instituições do setor solidário e outros movimentos da sociedade civil que já se encontram implementados".

Todos os interessados em contribuir para as bolsas de emprego e de alojamento deverão contactar o município de Seia, de forma presencial, por telefone (238 310 237/965 239 779) ou através do `email` seiaucrania@cm-seia.pt

A autarquia esclareceu, ainda, que, "atendendo ao elevado número de movimentos voluntários de solidariedade por parte da sociedade civil, de Organizações Não Governamentais e demais atores, com vista à recolha de donativos para prestação de assistência à Ucrânia", aderiu à plataforma criada pelo Governo Polaco na internet (https://pomagamukrainie.gov.pl/), à qual "todos os parceiros podem recorrer de forma a garantir uma entrega coordenada da ajuda humanitária".

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1,7 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.