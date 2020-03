Município de Soure cria bolsa de voluntariado para apoiar lares e IPSS

"O objetivo é ter recursos humanos disponíveis face a eventuais constrangimentos que venham a verificar-se nas instituições de apoio a idosos do concelho, dotando as mesmas de meios, para que possam continuar a laborar no terreno e a prestar os seus serviços a esta população que é mais vulnerável", explicou o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Segundo a Câmara de Soure, as necessidades mais prementes "são para os serviços de apoio ao domiciliário e lar, designadamente prestação de cuidados de higiene pessoal, administração de alimentação, limpeza de instalações, apoio a acamados e serviços de enfermagem".

Os interessados em contribuir podem manifestar a sua disponibilidade através do contacto 926427100 ou do `email` educacao@cm-soure.pt, indicando nome, contactos, disponibilidade horária e área geográfica onde desempenhar funções.

"O exercício de funções de voluntariado neste âmbito tem inerente a cobertura por seguro e a disponibilização da formação essencial", acrescenta a autarquia.

A Câmara de Soure mantém-se "em permanente articulação com as várias instituições do concelho, estando atenta às suas necessidades", podendo ativar a referida bolsa de voluntariado.

Para além desta medida, o município tem também um polo dos serviços de ação social e saúde descentralizado, com uma equipa de apoio em permanência, entre as 08:00 e as 18:00, para prestar auxílio à população idosa, nomeadamente na entrega de bens essenciais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 727 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 35 mil. Dos casos de infeção, pelo menos 142.300 são considerados curados.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 140 mortes e 6.408 casos de infeções confirmadas.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.