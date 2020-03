Município de Tondela cuida à distância da população mais vulnerável

Em comunicado, a autarquia refere que esta linha "tem como grande objetivo o reforço da informação/comunicação em período de crise, privilegiando desta forma o cuidado e a proximidade, orientando munícipes e fazendo o despiste das suas principais necessidades".

"São consideradas situações urgentes e prioritárias o apoio psicossocial em cenário de crise e em situações de emergência, pedidos de medicamentos e alimentos ou apoio na referenciação para a renovação das receitas médicas de doentes crónicos", esclarece.

Este projeto, que se intitula "Cuidar à distância, para a proteção de todos", será desenvolvido pelo serviço de ação social e pelo Contrato Local de Desenvolvimento Social 4G, com os vários parceiros e serviços locais.

Segundo a autarquia, "esta colaboração vai alicerçar-se num modelo de gestão de informação à distância, que irá aproximar os cidadãos, os serviços e as entidades locais, rentabilizando os recursos existentes".

A intenção é que este projeto também tenha uma atitude preventiva, uma vez que "evitará as deslocações desnecessárias, mas dará resposta às necessidades urgentes e prioritárias".

Os destinatários prioritários serão "grávidas, doentes oncológicos, pessoas com doença crónica, idosos, pessoas dependentes sem retaguarda institucional, famílias com pessoas portadoras de deficiência, famílias com crianças e jovens que se encontrem em situação de quarentena ou de isolamento voluntário e pessoas em situação de quarentena ou de isolamento voluntário", acrescenta.

O número a contactar é o 966335996, entre as 09:00 e as 17:00 dos dias úteis.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro de 2019, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália, com 2.978 mortes em 35.713 casos, a Espanha, com 767 mortes (17.147 casos) e a França com 264 mortes (9.134 casos).

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.