Municípios acreditam em acordo para a descentralização na ação social

"Não é perfeito, mas é próximo do perfeito, é quase perfeito, para ser perfeito precisávamos de aprofundar a informação existente em cada um dos municípios. É um excelente acordo para os autarcas e as pessoas, as pessoas que precisam de resposta na área social ficam muito mais bem servidas com este acordo", afirmou Luísa Salgueiro em entrevista à Lusa, a propósito do primeiro ano na liderança da ANMP.

Em 6 de dezembro, o Conselho Diretivo da ANMP aprovou os novos termos da descentralização de competências na área da ação social, acordo que, em 19 de dezembro, vai ser votado pelo Conselho Geral para, posteriormente, ser assinado com o Governo liderado por António Costa, explicou.

A autarca socialista, também presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, no distrito do Porto, revelou que este acordo foi dos "mais difíceis de conseguir", porque não existe no país uma igualdade de tratamento dos temas da ação social.

"Existem realidades muito distintas, nomeadamente concelhos em que a ação social é muito reforçada e outros em que é muito frágil", afirmou.

Luísa Salgueiro especificou que, em matéria de Rendimento Social de Inserção (RSI), cada técnico ficará com 100 processos familiares a cargo e no Atendimento de Ação Social (AAS) o número sobe para 250.

A diferença prende-se com o facto de o RSI exigir um "tratamento mais próximo", nomeadamente visitas domiciliárias e acompanhamento à família, enquanto o AAS visa, essencialmente, o atendimento, explicou.

Neste momento, acrescentou, existem técnicos com 1.000 processos e outros com menos de 100.

"Este processo de descentralização termina com uma situação de desigualdade existente no país e, todos os municípios, passam a ter uma abordagem à ação social equitativa e homogénea", frisou.

Além disso, a autarca contou que as câmaras passarão a dispor de apoios eventuais, ou seja, de uma verba para situações pontuais e para atribuir diretamente às famílias ou pessoas em situação de precariedade.

Resultante de "intensas negociações", o novo diploma da ação social vai transferir para os municípios 93 milhões de euros, mais 40 milhões do que o inicialmente previsto, indicou.

O prazo para a transferência de competências na área da ação social estava previsto para 1 de janeiro de 2023, contudo, a ANMP solicitou a prorrogação para abril, pedido que deverá ser aceite pelo Governo.

Luísa Salgueiro justificou este pedido com uma "questão operacional", porque o processo deveria estar concluído até outubro e, uma vez que não ficou, os orçamentos municipais já foram aprovados ou estão em vias de aprovação.

Transferência de serviços salutar

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses considera que a atribuição dos serviços regionais às Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) trará vantagens na gestão e será um "passo essencial" para a regionalização.



"É o caminho necessário e aquele que ficará em vigor quando tivermos o modelo das regiões em funcionamento. Por isso, sendo bem feito, parece-me bem", assumiu Luísa Salgueiro.



A socialista recusou a ideia de que este processo seja uma "regionalização encapotada", sublinhando tratar-se de uma reorganização de serviços que trará vantagens ao nível da eficiência da gestão.