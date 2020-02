Municípios aplaudem extensão do prazo de transferências de competências para autarquias

O vice-presidente da Associação Nacional de Municípios vê com agrado a decisão do governo de extensão do prazo de transferências de competências para as autarquias.

As Câmaras tinham até ao fim do ano para assumir a gestão de escolas e centros de Saúde.



Mas a ministra da Modernização do Estado adianta ao Jornal de Notícias desta quinta-feira, que essa passagem de testemunho deverá acontecer até ao primeiro trimestre de 2022.



Ribau Esteves vice na Associação Nacional de Municípios, diz á Antena 1que esta é uma boa notícia. Mas reclama uma lei para a ação social e para a proteção animal. Caso contrário o novo prazo para a descentralização pode ser insuficiente.



O vice-presidente da ANM também critica a falta de financiamento, por parte do ministério das Finanças, para projetos na rede de estradas e na área da habitação.