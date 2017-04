Partilhar o artigo Municípios vão receber 456 milhões do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos Imprimir o artigo Municípios vão receber 456 milhões do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos Enviar por email o artigo Municípios vão receber 456 milhões do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos Aumentar a fonte do artigo Municípios vão receber 456 milhões do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos Diminuir a fonte do artigo Municípios vão receber 456 milhões do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos Ouvir o artigo Municípios vão receber 456 milhões do Programa de Sustentabilidade e Eficiência no uso de Recursos