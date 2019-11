Mural de homenagem aos Bombeiros de Alcochete

Foto: Paula Véran /Antena 1

Uma homenagem aos Bombeiros Voluntários de Alcochete que a autarquia ofereceu nos 71 anos da Associação Humanitária. "Gratidão e Reconhecimento" são as palavras que saltam à vista neste mural de mais de 100 metros de comprimento e quase 4 de altura. Imagens do trabalho dos bombeiros, desde o combate a incêndios, a operações de salvamento, está tudo desenhado ao pormenor neste mural situado na via mais movimentada de Alcochete. Fomos visitar o mural e ouvir o orgulho de quem se sente ali representado. Reportagem de Paula Véran