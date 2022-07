Museu do Design e da Moda mostra exposição inédita

A mostra, que estará patente no edifício IDB Lisboa, na Praça José Queirós, junto ao Parque das Nações, acontece no âmbito da programação “MUDE Fora de Portas”, que dá continuidade à atividade do museu, na Baixa de Lisboa, encerrado desde 2016 para obras.



“O Mundo vai continuar a não ser como era!” é a primeira exposição organizada a partir da coleção Carlos Rocha, apresenta uma seleção de 650, “que reflete a história recente de Portugal e as grandes mudanças da vida quotidiana”, desde o Estado Novo até ao início do século XXI, através do trabalho desenvolvido pelo designer Carlos Rocha (1943-2016), na Agência Marca e na LETRA Design, o de seu pai, Carlos Rocha Pereira (1912-1992), e o de seu tio, José Rocha (1907-1982), no pioneiro ETP – Estúdio Técnico de Publicidade.



A exposição fica aberta ao público de 20 de julho ao próximo dia 25 de novembro, de terça-feira a domingo, entre as 11h00 e as 18h00, e tem entrada gratuita.