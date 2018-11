Partilhar o artigo Na noite do assalto a Tancos, sargento responsável deu ordem para não haver vigilância Imprimir o artigo Na noite do assalto a Tancos, sargento responsável deu ordem para não haver vigilância Enviar por email o artigo Na noite do assalto a Tancos, sargento responsável deu ordem para não haver vigilância Aumentar a fonte do artigo Na noite do assalto a Tancos, sargento responsável deu ordem para não haver vigilância Diminuir a fonte do artigo Na noite do assalto a Tancos, sargento responsável deu ordem para não haver vigilância Ouvir o artigo Na noite do assalto a Tancos, sargento responsável deu ordem para não haver vigilância