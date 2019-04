Nadadores formam 500 jovens em suporte básico de vida em São Miguel

Lusa02 Abr, 2019, 13:11 | País

"Pretendemos, durante o ano de 2019, alcançar a formação a 500 jovens escuteiros. O nosso objetivo é dar continuidade todos os anos a esta formação no âmbito deste projeto pioneiro que se iniciou em fevereiro", explicou o presidente da ANSA, Roberto Sá, em declarações à agência Lusa.

O responsável salientou que se trata de "um projeto pioneiro na região" porque "nunca foi realizada essa formação de nadadores-salvadores com escuteiros" em suporte básico de vida, explicando que aqueles jovens pertencem a "muitos agrupamentos e desenvolvem muitas atividades e, nestas situações, podem ocorrer acidentes".

"A ANSA pretende que, após esta formação, estes jovens açorianos fiquem aptos para socorrer quem precisa de socorro neste tipo de circunstâncias, esperando em simultâneo estimular a curiosidade dos jovens envolvidos nessa iniciativa para ingressarem no futuro o curso de nadador-salvador, ou noutras áreas relacionas com a saúde ou com o socorro a vítimas", salientou o presidente da associação.

Até ao momento, e durante o mês de fevereiro, foram realizadas duas formações no concelho de Ponta Delgada, tendo sido formados 50 escuteiros, e estão já agendadas novas datas em outros concelhos, de acordo com a associação.

Roberto Sá referiu, por exemplo, o caso de uma escuteira que participou na formação em fevereiro e está atualmente a tirar o curso de nadador-salvador.

A formação é realizada em parceria com os agrupamentos de escuteiros e, de acordo com a ANSA, "caso haja possibilidade", a intenção é expandir às "restantes ilhas" a iniciativa, com o objetivo de, "ao longo dos próximos anos e de forma contínua, formar centenas de escuteiros, entre os 14 e os 22 anos, procurando assim contribuir para uma sociedade mais segura".

Já no ano passado, em agosto, a Associação de Nadadores Salvadores dos Açores forneceu estas "ferramentas" a 450 escuteiros, reunidos na ilha das Flores e no Corvo, adianta nota da ANSA.

A Associação de Nadadores Salvadores dos Açores tem atualmente 120 associados.