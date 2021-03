Não é com quotas que se atrai mais mulheres para as forças de segurança

O Ministério da Administração Interna anunciou que vai avançar com quotas nas regras de recrutamento para as forças de segurança, este ano. E no caso das mulheres será de 15% para a GNR e 20% para a PSP.





Ouvido esta tarde pela Antena 1, Paulo Santos da Associação Sindical da PSP afirma que as quotas não resolvem o problema de fundo nas carreiras dos polícias.





Já Cesar Nogueira da Associação de Profissionais da Guarda sublinha que o verdadeiro problema é as forças de segurança não serem atrativas para as novas gerações. Um problema que não se resolve com quotas para as mulheres.