Não faltou papel e tribunais podem fazer compras individuais

"Não faltou papel, os `stocks` é que estiveram mais em baixo", repetiu hoje por várias vezes a ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, à margem da abertura do congresso do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que decorre até sexta-feira em Vila Nova de Gaia, comentando as notícias que dão conta de falta de papel para impressão de diligências e processos nos tribunais.

As declarações da ministra aconteceram já depois de o Ministério da Justiça ter emitido ao final da noite de quarta-feira um comunicado a reiterar a mesma ideia.

Catarina Sarmento e Castro insistiu que não faltou papel e que apesar da gestão de compras centralizadas de papel para todo o território nacional, com a subsequente distribuição consoante as necessidades manifestadas, há poder de gestão nas comarcas.

"As comarcas depois têm poder de gerir. Fazemos reunião com as comarcas, temos canal aberto com as comarcas, que fazem esta gestão. E as comarcas quando fazem chegar essa indicação [de falta de papel], então aí dá-se indicação para a comarca poder exercer a sua autonomia. Foi isso que se fez, deu-se essa instrução à comarca. [...] Assim que a Direção-Geral [da Administração da Justiça] teve conhecimento desse assunto permitiu que se pudesse comprar individualmente em cada uma das comarcas", afirmou hoje a ministra.

Catarina Sarmento e Castro reiterou ainda que não houve instruções para cortes nas impressões nos tribunais.

"Nem podíamos. O Governo não pode dar ordens aos magistrados no sentido do que eles fazem ou não fazem", disse.

A titular da pasta da Justiça acrescentou ainda que "está em curso uma nova contratação".

"Vamos continuar a debater-nos sempre com as questões do mercado internacional. É uma questão que não afeta só a Justiça", alertou, já depois de ter sublinhado as dificuldades de oferta nos mercados por falta de matérias-primas e materiais.