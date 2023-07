Não há fumo branco nas negociações da Educação

Tanto a Fenprof como a Federação Nacional da Educação saíram da reunião de hoje com o ministro João Costa, sem conhecer as alterações aprovadas pelo Governo para o diploma vetado pelo presidente da República.

À saída do Ministério da Educação, o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, lamentou a falta de explicações.



Também o secretário-geral da FNE, Pedro Barreiros, disse, à saída que os detalhes não foram revelados aos professores.



As reuniões de hoje não são sobre a recuperação do tempo de serviço, mas sim sobre outros dossiers.



A FNE chegou a acordo com o Ministério na vinculação dos professores das escolas artísticas.



Já no que toca às habilitações próprias, não foi conseguido qualquer entendimento.



Quanto à Fenprof, não houve consenso sobre nenhuma matéria.