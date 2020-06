"Não há nenhuma razão" para aplicação de quarentena no regresso ao Reino Unido

Foto: António Cotrim - Lusa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse hoje que "não há nenhuma razão" para a aplicação de quarentena no regresso ao Reino Unido, mas não quis antecipar o anúncio do Governo britânico sobre o corredor aéreo com Portugal.