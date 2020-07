Não há populações em perigo no incêndio da Covilhã

", afirmou Francisco Peraboa.O vento e a orografia do terreno têm dificultado o combate às chamas, que deflagraram às 14h43 de quarta-feira, na freguesia de Sobral de São Miguel, uma das Aldeias do Xisto, e progrediu em direção à povoação anexa do Pereiro.", adiantou o comandante operacional de Castelo Branco.No terreno, ao início da madrugada, encontravam-se 505 operacionais, apoiados por 157 viaturas e sete máquinas de rasto, segundo o mesmo responsável.", referiu o responsável da Proteção Civil.





Autarca relativamente tranquilo







O presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Vítor Pereira, pormenorizou que a frente norte se está a afastar de Sobral de São Miguel e a frente a sudeste está relativamente próxima do Pereiro, "mas não oferece perigo às populações, porque há muitos meios a fazer a defesa perimétrica da povoação".O autarca adiantou que as chamas estão a subir a encosta em direção ao concelho de Seia (distrito da Guarda) e ao distrito de Coimbra, mas ressalvou que estão corporações posicionadas na cumeada "a defender o território"."Espero que não evolua para outras povoações. Neste momento, não há alarme", sublinhou o presidente da Câmara da Covilhã.

Até ao anoitecer de quarta-feira, estiveram também envolvidos no combate ao incêndio 14 meios aéreos.