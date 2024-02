Não há recuperação na aprendizagem após pandemia e está a preocupar os pais, diz Confap

Foto: Nuno Patrício - RTP

A Confap considera que é preciso ir mais além para inverter o cenário traçado no relatório do Conselho Nacional de Educação, conhecido esta terça-feira.



O documento identifica vários problemas como a falta de professores, as dificuldades dos alunos no raciocínio mais complexo e ainda a necessidade de reestruturar os ciclos de ensino em Portugal.



Paulo Cardoso, da Confederação Nacional das Associações de Pais, assume um sentimento de preocupação e aponta o dedo às políticas do Executivo.