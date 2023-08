Não inscritos só podem assistir à cerimónia de quinta-feira na Avenida da Liberdade

António Antunes - RTP

Em conferência de imprensa, Pedro Moura, da Direção Nacional da PSP, explicou que, ao contrário do que o que aconteceu na terça-feira, em que todas as pessoas que quiseram assistir à missa de abertura da jornada puderam fazê-lo no Parque Eduardo VII, na cerimónia de Acolhimento, para aqueles que queiram assistir e que não estejam registados "a PSP criou um setor ao longo da Avenida da Liberdade, com dois ecrãs gigantes".



Estas pessoas, acrescentou, serão sujeitas a controlos de acesso, "porque as condições de segurança são as mesmas" do recinto do Parque Eduardo VII, onde o Papa Francisco terá o primeiro momento de encontro com jovens nesta jornada, marcado para as 17:45.