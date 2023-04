Não se pode misturar posições de Lula da Silva com relação entre Portugal e o Brasil

O Presidente do PSD deixa claro que não deve haver complacência em relação à agressão da Rússia à Ucrânia.



No entanto, o líder do PSD deixa bastante clara a distinção da posição do Presidente do Brasil sobre a Ucrânia da relação entre os dois países.