"Não sou de ferro". Campanha da GNR em vigor na semana do Moto GP

Em 32% dos acidentes rodoviários com mortos, as vítimas circulavam em veículos de duas rodas. Na semana em que Portimão recebe a maior prova de motociclismo do mundo, a GNR lançou uma campanha dirigida a quem andam de moto.