"Não utilizar as vacinas representa um risco claro"

"Estamos aqui a considerar efeitos secundários relativos a uma vacina, talvez até seja possível falar dos efeitos secundários que podem surgir com outras vacinas. Mas são efeitos secundários muito raros", afirmou.



"Não podemos, naturalmente, esquecer que não utilizar as vacinas representa um risco claro, um risco conhecido, um risco claramente mais frequente de ter Covid-19 em formas graves, que levam as pessoas aos hospitais, formas que podem ser mortais", assinalou o especialista na RTP3.