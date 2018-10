Partilhar o artigo "Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança" no ministro - Costa Imprimir o artigo "Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança" no ministro - Costa Enviar por email o artigo "Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança" no ministro - Costa Aumentar a fonte do artigo "Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança" no ministro - Costa Diminuir a fonte do artigo "Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança" no ministro - Costa Ouvir o artigo "Não vejo nenhuma razão para alterar essa confiança" no ministro - Costa

Tópicos:

Azeredo,