"Nascer em Segurança no SNS". Direção executiva faz balanço positivo de 11 meses de atividade

Lusa

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde faz um balanço positivo dos primeiros 11 meses de atividade da "Operação Nascer em Segurança".



Em comunicado, divulgado esta tarde, a direção-executiva do SNS revela, Nuno Moura Brás, que apesar dos vários constrangimentos sentidos ao longo do ano foram realizados mais partos este ano no SNS do que em igual período do ano passado.



A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde garante assim que a segurança e a qualidade dos partos no SNS não ficou comprometida ao longo do ano.