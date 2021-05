Nata dos exploradores mundiais reúne-se em Lisboa e nos Açores em julho

A Cimeira Global da Exploração (GLEX) decorrerá de 06 a 09 de julho em Lisboa e no dia 10 de julho com trabalho de campo nos Açores e terá nomes como os ex-astronautas norte-americanos Alan Stern, Rusty Shweickart, o físico e divulgador científico britânico Brian Cox, o ilusionista norte-americano David Blaine e a poeta Amanda Gorman, conhecida por ter lido um poema na tomada de posse do Presidente norte-americano, Joe Biden.

Moçambique e o Parque Nacional da Gorongosa também estarão em destaque na edição deste ano, com a participação de Dominique Gonçalves, responsável do programa de conservação de elefantes.

Além da Terra e da Lua, Marte também estará na mira da cimeira, com a participação da cientista da agência espacial norte-americana Nina Lanza, que integra a equipa que supervisiona a missão Perseverance.

O presidente do Explorers Club, que organiza a cimeira, Richard Garriott, afirmou que durante a cimeira será anunciada uma expedição para encontrar os destroços do navio `Endurance`, do explorador britânico Ernest Shackleton, que em 1915 ficou preso no gelo, acabando por se afundar.

Além da presença física de membros do Explorers Club em Lisboa e nos Açores, a cimeira será transmitida pela Internet e divulgada pelo canal internacional Discovery.