Natal e eventos desportivos aumentam filas para testes à covid-19

Desde o início da pandemia, já foram feitos mais de 24 milhões de testes à covid-19 em Portugal, sem contar com os autotestes. Para reforçar a testagem numa altura de crescimento de infeções, o Governo anunciou na terça-feira o aumento de quatro para seis testes gratuitos por mês, por cada cidadão, nas farmácias que aderiram ao programa de testes comparticipados.