Natal frio com a passagem de massa de ar polar frio em Portugal Continental

O comandante Carlos Mota explica que Portugal Continental vai ter nos próximos dias uma massa de ar polar frio e que as temperaturas "vão cair a pique" no Natal, sobretudo na noite de sábado para domingo.



Esperam-se temperaturas muito baixas, mesmo negativas, em boa parte do país. O responsável apela aos cuidados específicos com crianças, doentes crónicos e idosos.



O comandante alerta ainda para a questão dos equipamentos de aquecimento, que não devem ser utilizados durante o sono, e para os cuidados a ter na condução perante a presença de gelo.