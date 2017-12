"Natal Tranquilo" da GNR registou sete mortos

A vítima mortal de terça-feira resultou de um acidente no distrito de Castelo Branco.



No mesmo dia foram registados sete feridos graves e 83 ligeiros num total de 209 acidentes.



A operação "Natal Tranquilo" acumulou até ao final do dia de terça-feira 932 acidentes dos quais resultaram sete mortos, 19 feridos graves e 299 ligeiros.



Números avançados à Antena 1, pelo major Nuno Santos.



A operação da GNR decorreu entre sexta-feira e terça-feira com o patrulhamento rodoviário, em todo o país, das vias com maior tráfego neste período do ano, e com mais de 6.500 militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais destacados para a operação.