No primeiro semestre deste ano, foram feitos mais 2.405 "testes do pezinho" do que no mesmo período do ano passado.

Um indicador fiável da natalidade feito pelo Instituto Nacional Ricardo Jorge.



No total, no primeiro semestre, nasceram quase 42 mil bebés (41.802) bébés, o que representa um aumento de seis por cento face ao mesmo período do ano passado.



A maioria dos recém-nascidos foi registada no litoral do país.