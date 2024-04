Naufrágio em Tróia. Resgatados corpos de criança de 13 anos e do pai de 45

Foram resgatados os corpos da criança de 13 anos e do pai de 45 que estavam desaparecidos depois de a embarcação em que seguiam ter naufragado ao largo de Tróia, em Grândola. Outras três pessoas seguiam na embarcação. Uma foi resgatada com vida e duas permanecem desaparecidas, dois jovens de 21 e 23 anos.

A embarcação de recreio terá naufragado por volta das 7 da manhã mas o alerta só chegou às autoridades 3 horas depois.



No local decorre uma operação de busca e resgate aquático com embarcações e elementos da Polícia Marítima e do Instituto de Socorros a Náufragos e ainda uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.