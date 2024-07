Naufrágio na Marinha Grande. Buscas são retomadas na próxima semana

Na sexta-feira ao final da tarde,

O naufrágio aconteceu na quarta-feira, ao largo das praias de São Pedro de Moel e Vieira de Leiria, no distrito de Leiria tendo morrido três pescadores, 11 foram salvos e outros três ainda estão desaparecidos.





Os dois pescadores que estavam internados no Hospital Distrital da Figueira da Foz, depois de terem sido resgatados do naufrágio ocorrido na quarta-feira ao largo da Marinha Grande, já tiveram alta.



Das 17 pessoas que seguiam no barco de pesca, oriundo da Figueira da Foz, três continuam desaparecidas, tendo sido resgatados onze sobreviventes.



O ferido mais grave no naufrágio, um homem de 57 anos, foi transferido para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, tendo dado entrada nos Cuidados Intensivos.