Naufrágio na Nazaré. Mestre da embarcação sobreviveu após oito horas no mar

A tragédia no mar da Nazaré teve apesar de tudo um desfecho mais feliz para o mestre da embarcação. Sobreviveu oito horas a nadar no mar agarrado a uma bóia. O mestre tem 42 anos e é filho e neto de pescadores de Vila do Conde.