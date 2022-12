Naufrágio na Nazaré. Perímetro das buscas foi alargado

Foto. Lusa

Foram retomadas esta manhã as buscas pelos três tripulantes da embarcação naufragada, ao largo da Nazaré. Durante toda a noite, uma corveta da Marinha esteve na área de operações, a norte da praia do Pedrogão. Mas as condições do tempo agravaram-se, o que vai levar a uma reavaliação dos meios que estão a participar na operação de buscas.