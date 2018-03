Navio Betanzos desencalha e segue rumo ao cais do Beato

RTP16 Mar, 2018, 11:04 / atualizado em 16 Mar, 2018, 11:54 | País

O navio segue a baixa velocidade, cerca de três nós (aproximadamente cinco quilómetros por hora). O comandante do porto da Capitania de Lisboa admite que a chegada ao cais do Beato demore mais de três horas.



Em declarações à RTP, o comandante da Capitania do Porto de Lisboa explicou que dois rebocadores ajudarão o navio a entrar no porto de Lisboa e a colocar-se na posição de atracação. Um terceiro rebocador entrará em ação para auxiliar a manobra.

Desencalhe do navio

Coelho Gil considera que as operações de desencalhe decorreram num período de tempo “muito curto” e fala em “sucesso”. Na síntese dos trabalhos realizados, o responsável explica a deposição das equipas e da tripulação a bordo ocorreu na segunda-feira, tendo se seguindo na terça-feira a colocação do rebocador no local. Na quarta-feira e na quinta-feira decorreram as manobras para desencalhar o navio, o que se concretizou na madrugada desta sexta-feira.Para o responsável, o “sucesso da operação” deve-se ainda ao facto de não haver feridos a registar. Segundo a capitania foi ainda salvaguardado o bem marinho, não tendo havido perigo de derrame, e assegurada a salvaguarda da navegação, nunca tendo estado em causa as acessibilidades ao porto de Lisboa.O navio espanhol segue agora rumo ao Cais do Beato depois de ter voltado a flutuar. Em declarações à RTP, a Autoridade Marítima Nacional explicou que “o navio está a flutuar desde as 2h30”.Quando o navio já estava a flutuar, recolheu-se o trem de reboque de grandes dimensões. Começaram então a ser usados os dois rebocadores do porto de Lisboa que guiam atualmente o Betanzos rumo ao Beato Quando estiver estacionado no Beato, o navio será alvo de uma inspeção a toda a sua área submersa, em particular à zona do hélice e do leme.“Ele esteve assente sobre areia, portanto não se está à espera de qualquer dano na parte da quilha mas a zona da propulsão – o hélice pode ter sido eventualmente afetado”, disse o porta-voz. A Autoridade Marítima Nacional alerta ainda que o próprio leme que lhe dá direção e todo aquele eixo que agarra essa porta do leme poderá terá algum empeno.Em declarações à RTP, o comandante da Capitania do Porto de Lisboa esclareceu que será preciso retirar a carga e fazer a avaliação do navio, pelo que o Betanzos deverá continuar por perto. “Pode demorar alguns dias”, admitiu Coelho Gil.O Betanzos encalhou a 6 de março, perto do farol do Bugio (Oeiras), na foz do Rio Tejo, à saída da barra de Lisboa. O navio espanhol seguia rumo à cidade marroquina de Casablanca. A bordo seguem oito toneladas de areia com sílica, uma matéria usada na indústria de porcelana e cerâmica. O barco transporta ainda 130 toneladas de combustível e 20 toneladas de resíduos oleosos.No passado dia 8 de março, a tripulação tinha sido retirada do barco por helicóptero devido ao mau tempo que então afetava o país.