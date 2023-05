Navio Mondego. Gouveia e Melo diz que imagem da Marinha ficou fragilizada

O Chefe de Estado Maior da Armada reconhece que a imagem da Marinha ficou fragilizada com o caso que envolveu os treze militares que recusaram embarcar no navio Mondego, alegando falta de segurança. Gouveia e Melo acrescenta que, dentro de um mês, deverão ser conhecidas as conclusões do processo interno instaurado.