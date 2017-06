Navios na costa portuguesa acrescentam poluição

Foto: Pedro A. Pina - RTP

No Dia Mundial dos Oceanos, a Associação Ambientalista ZERO, pela voz de Francisco Ferreira, diz que estes navios contribuem com o correspondente a 85 por cento da poluição que se produz em terra, ou seja, quase um segundo continente português a emitir gases poluentes.



No total são libertados para o ar mais 31 mil toneladas de dióxido de enxofre e 85 toneladas óxido de azoto, provenientes da queima de combustível.