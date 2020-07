Nazaré Costa Cabral preocupada com o impacto de despesas com a TAP

A responsável manifestou grande preocupação sobre esta matéria numa entrevista ao, durante a qual também alertou que a recuperação económica do país vai ser lenta, devido à atual crise “brutal”.”, admitiu, acrescentando que, qualquer que seja o desfecho do processo da TAP, “”, e lembrou que a transportadora tem quase 10 mil trabalhadores.Também pediu “muita cautela” na necessidade de “avaliar os impactos que o processo vai ter para os contribuintes”.”, advogou.Nesta altura de emergência, disse, “”.A responsável disse ainda estar convicta de que“não vai permitir ter nos próximos anos o que tínhamos em 2019”.”, sustentou na entrevista.No plano orçamental, defendeu que o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado suplementar “deveria ter sido mais detalhado”, e que “não houve clarificação total dos esclarecimentos pedidos” pelo conselho.”.Para o futuro, considera que “a capacidade de as finanças públicas recuperarem deste choque brutal está muito dependente da recuperação económica”.Ressalvando que não pretende ser “excessivamente pessimista” nesta matéria, a presidente do Conselho das Finanças Públicas acredita que o país tem “desafios muito complexos pela frente”.

“Isto tem de ser gerido com as mensagens certas a serem passadas, de transparência e previsibilidade”, a par de “cautela e prudência com a gestão destas áreas em fase crítica”, defendeu.