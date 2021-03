Necessários 5.200 profissionais para vacinação em larga escala

O vice-almirante Gouveia e Melo já tinha admitido a necessidade de reforçar as equipas, de forma a conseguir vacinar, pelo menos, 100 mil pessoas por dia, já a partir do próximo mês.Entre as principais necessidades está a contratação de enfermeiros.Para dar gás ao processo de vacinação são necessárias vacinas, muitas vacinas, mas também mais profissionais, como médicos, enfermeiros e auxiliares, para permitir vacinar 100 mil pessoas por dia, já em abril.O coordenador do grupo de trabalho mantém a meta de que 70% da população portuguesa esteja vacinada até ao final do Verão.E em entrevista à TVI, Gouveia e Melo diz que não tem tido informação de novos casos de irregularidades na administração das doses.Gouveia e Melo assume que existem vários trabalhadores de risco que também mereciam estar incluídos nos grupos prioritários, mas sublinha que isso não é possível, devido a escassez de vacinas.