Negada entrada a 76. Mais de 444 mil pessoas controladas nas fronteiras

, segundo os últimos dados do Sistema de Segurança Interna,É precisamente nas fronteiras aéreas que tem sido controlado o maior número de pessoas. Todavia,. E

O controlo documental nas fronteiras terrestres, aéreas e marítimas, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude, entrou em vigor no passado sábado. É exercido de modo seletivo, a partir de informações e análise de risco.



Nos primeiros cinco dias de implementação da medida, foi fiscalizado um total de 43.588 pessoas nas fronteiras terrestres, 366.524 nas fronteiras aéreas e 34.485 nas fronteiras marítimas.Nada RTP, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna assinalou que as autoridades portuguesas estão a ter em conta todos os cenários para a Jornada Mundial da Juventude, incluindo um eventual atentado contra o papa Francisco.

“A título excecional”



Por sua vez, a Guarda Nacional Republicana procedeu já a 157 ações de fiscalização, para as quais foram mobilizados 1.017 agentes; aplicou 66 contraordenações no controlo de fronteiras terrestres, detetou três crimes, fez cinco apreensões e deteve duas pessoas.Em conjunto com o SEF, a GNR monitorizou, em quatro dias, 6.067 viaturas e dez comboios. O controlo de embarcações por parte da Guarda ascendeu a 92, com 83 a serem controladas só na quarta-feira.Nas fronteiras terrestres, o SEF controlou 14.497 pessoas. Foram aplicadas medidas cautelares em quatro casos. Nas fronteiras marítimas, esta estrutura fiscalizou 518 embarcações, das quais 119 na quarta-feira.

A Jornada Mundial da Juventude decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto, contando com a presença do papa.



, ocorrendo “a título excecional de forma a acautelar eventuais ameaças à ordem pública e à segurança interna”, nos termos de uma resolução do Governo.O controlo cabe ao SEF, assistido pela Polícia de Segurança Pública e pela GNR, para além da eventual colaboração de autoridades externas.

c/ Lusa