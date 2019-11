Negada libertação da mulher que deitou o filho no lixo

A jovem está em prisão preventiva indiciada da prática de homicídio qualificado na forma tentada.



Na última noite ficou a saber que o pedido de “habeas corpus” foi rejeitado pelo supremo tribunal.



O advogado Varela de Matos disse à Antena 1 que ainda não foi notificado, mas admite que pode recorrer para o tribunal constitucional.



Varela de Matos em declarações à jornalista Margarida Vaz.



O Supremo Tribunal argumentou que ao contrário do que consta do pedido de 'habeas corpus', o ilícito imputado à mulher corresponde à prática do crime de homicídio na forma tentada e não de exposição, abandono ou infanticídio.



O tribunal diz ainda que em relação ao eventual crime de infanticídio, é determinante a perturbação pós-parto que não se afigura compatível com a conduta da arguida.



O Supremo Tribunal de Justiça considera que houve premeditação na prática dos factos.