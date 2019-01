Negociação falha. Sindicato dos Enfermeiros Portugueses em luta

RTP30 Jan, 2019, 14:11 / atualizado em 30 Jan, 2019, 14:18 | País

Na reunião anterior, realizada a 17 de janeiro, o Ministério de Marta Temido cedera em questões com a criação da categoria de enfermeiro especialista. Mas não em todas as reivindicações sindicais, que passam também por atualizações salariais e pela antecipação da idade de reforma para os 57 anos.



O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) admite, por isso, novas formas de luta.A ministra da Saúde, Marta Temido, vai estar esta quarta-feira, a partir das 22h00, na Grande Entrevista da RTP3.



“Encerrado o processo negocial, iremos intervir noutros patamares, onde a proposta de diploma há-de percorrer, neste caso o primeiro-ministro e o Presidente da República”, afirmou o dirigente do SEP José Carlos Martins.



“Do ponto de vista daquilo que é o valor económico do trabalho dos enfermeiros e do que é a sua grelha salarial, não há modificação. Ou seja, não altera o valor inicial quando acabo e curso e começo a trabalhar, o valor inicial dos enfermeiros especialistas é abaixo do que o Ministério paga a outros que têm o mestrado e, nesse quadro, discrimina os enfermeiros”, enumerou José Carlos Martins.



O sindicalista contesta também o facto de não serem introduzidos “mecanismos de compensação da elevada produtividade e do risco que os enfermeiros têm no exercício da sua atividade”, além de “mecanismos de compensação do trabalho por turnos”.



c/ Lusa



A 17 de janeiro, a ministra da Saúde advertia para “linhas vermelhas” no processo negocial com os enfermeiros, argumentando com a necessidade de precaver a “sustentabilidade financeira” e a equidade para com as demais carreiras.Na terça-feira, à margem da inauguração de uma unidade no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, Marta Temido dizia esperar “uma sessão de trabalho produtiva” com os sindicatos.A ronda negocial desta quarta-feira inclui ainda os dois sindicatos que suspenderam a “greve cirúrgica” marcada para o período 14 de janeiro a 28 de fevereiro. Ambos admitiram já reativar a paralisação, à falta de acordo.A Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros garantiu mesmo que “levantará de imediato a suspensão da greve caso o Governo mostre falta de empenho nas negociações ou uma posição irredutível que desrespeite” as reivindicações sindicais.