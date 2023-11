Negociações com os médicos têm de resultar numa "melhoria do acesso" aos cuidados de saúde

Apesar de estarem 30 hospitais a funcionar com constrangimentos até segunda-feira, o ministro da Saúde assegura que os serviços de Saúde têm sido "capazes de dar resposta plena, com qualidade e com segurança às necessidades dos portugueses".

Sobre as negociações com os médicos, Manuel Pizarro afirmou que tem sido feito, "ao longo dos meses, um esforço muito grande nesta negociação".



Desta negociação, continuou, %u201Ctem de resultar uma melhoria do acesso dos portugueses aos cuidados de saúde, tem de resultar uma capacidade organizar melhor o SNS (...) e uma valorização da carreira e da remuneração dos profissionais".



Nos últimos meses, segundo Pizarro o Ministério da Saúde tem procurado "aproximar-se das posições dos médicos", mas que as medidas as tomar têm de ser "muito bem ponderadas".



Sobre a greve agendada, o ministro não considera muito "coerente" da parte do profissionais quererem negociar e fazer paralisação ao mesmo tempo, embora reconheça as consequência da crise política que o país enfrenta.