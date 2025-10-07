Negociações entre Israel e o Hamas longas com muitos detalhes para discutir

por Antena 1

AFP

O porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros do Catar em conversa com os jornalistas que estão a acompanhar as negociações indirectas entre o Hamas e Israel referiu que o entendimento entre as duas partes vai ser longo, até porque há muitos detalhes para discutir.

Majed Al Ansari não quis revelar como correu o primeiro dia de negociações, nem avançou quais são os principais temas em cima da mesa.

Disse apenas que as negociações precisam de racato e de tempo, porque há muitos pormenores para discutir.

Contudo o porta-voz do MNE do Catar referiu que Israel já devia ter acabado com as hostilidades, como pediu Trump.

O representante do Hamas, Fawzi Barhoum, disse esta terça-feira que a delegação do grupo, atualmente em negociações no Egipto, sobre um plano dos Estados Unidos para pôr fim à guerra em Gaza, procura ultrapassar todos os obstáculos para chegar a um acordo.

