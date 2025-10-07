Negociações entre Israel e o Hamas longas com muitos detalhes para discutir
AFP
O porta-voz do Ministério dos Negócios estrangeiros do Catar em conversa com os jornalistas que estão a acompanhar as negociações indirectas entre o Hamas e Israel referiu que o entendimento entre as duas partes vai ser longo, até porque há muitos detalhes para discutir.
Majed Al Ansari não quis revelar como correu o primeiro dia de negociações, nem avançou quais são os principais temas em cima da mesa.
Disse apenas que as negociações precisam de racato e de tempo, porque há muitos pormenores para discutir.
Contudo o porta-voz do MNE do Catar referiu que Israel já devia ter acabado com as hostilidades, como pediu Trump.