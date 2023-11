Negociações na Saúde. Ministro defende "entendimento de caráter intercalar"

Foto: Estela Silva - Lusa

"O horizonte político não é o mesmo que existia anteriormente e por isso temos que fazer um esforço para que haja um entendimento com os médicos, mas entendemos que esse entendimento é de caráter intercalar, porque há um conjunto de medidas que estavam em discussão, que têm potencialmente um grande impacto nos anos futuros do SNS, que não devem ser assumidas nesta fase", disse Manuel Pizarro em conferência de imprensa no final do Conselho de Ministros.



Pizarro salientou que "o Ministério da Saúde está muito empenhado na valorização do conjunto dos profissionais do SNS" e destacou a aprovação de três diplomas no Conselho de Ministros para a área da saúde. Um deles consagra a criação da carreira dos técnicos auxiliares de saúde.